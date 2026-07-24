Джошуа та Пренга провели дуель поглядів перед боєм на шоу в Ер-Ріяді
Зірковий британець не боксував з грудня 2025 року
близько 3 годин томуПідписатися в
Джошуа і Пренга / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) провели дуель поглядів.
Поєдинок пройде 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Востаннє Джошуа виходив на ринг у грудні 2025 року, коли нокаутував Джейка Пола. Згодом Ентоні потрапив у аварію, в якій загинули двоє його тренерів.
Раніше Джошуа пояснив рішення тренуватися в таборі Олександра Усика.
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