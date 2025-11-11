Міллер: «Джошуа хоче, щоб йому цілували зад заради бою»
Американський боксер розкритикував британця
35 хвилин тому
Фото: Getty Images
Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) прокоментував можливість бою з британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) і висловив сумнів, що колишній чемпіон світу зацікавлений у поєдинках проти сильних суперників. Слова наводить Seconds Out.
Мені здається, зараз Джошуа більше цікавлять бої з ютуберами та бійцями ММА. Він не хоче битися з кимось, у кого є серце, судячи з того, що я бачу й чую. Деякі боксери хочуть, щоб їм цілували зад заради бою, але я не з таких.
