Джошуа приїхав в Україну. Олександр Усик анонсував екскурсію для британця
Також боксери відвідають вечір боксу від промоутерської компанії Usyk 17 Promotions
26 хвилин тому
Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) повідомив, що колишній суперник Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відвідає Київ. Володар титулів WBC, WBA та IBF планує особисто познайомити британця з українською столицею.
Їду до Києва з Ентоні Джошуа. Вже планую невелику екскурсію містом. З нетерпінням чекаю можливості показати деякі з моїх улюблених місць!
Нагадаємо, боксери двічі зустрічалися в рингу — у 2021 та 2022 роках Олександр здобув перемоги рішеннями суддів.
