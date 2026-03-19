Ітаума виступив проти титульного статусу бою Усик — Верховен
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 3 годин тому
Перспективний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) висловив незгоду з рішенням WBC санкціонувати поєдинок між Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та кікбоксером Ріко Верховеном як титульний. Слова наводить Boxingnews 24.
Усик може робити все, що захоче. Битися з усіма, з ким захоче. Він заслужив на це право. Але у поєдинку з Верховеном не має бути титулу на кону. Це неправильно і просто дивно, що Ріко отримує шанс битися за титул.
Бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном запланований на 23 травня в Єгипті.
«Молодий, свіжий і потужний»: Фроч хоче побачити Ітауму проти Усика.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – Код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04