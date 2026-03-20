Хижняк виявився легшим за суперника перед дебютом у профі
Українець легший за свого суперника на 1,1 кг
близько 1 години тому
Український боксер Олександр Хижняк виявився легшим за свого суперника на офіційній процедурі зважування перед професійним дебютом.
Олімпійський чемпіон показав вагу 78,5 кг, тоді як колумбієць Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО) заважив 79,6 кг.
Поєдинок відбудеться у суботу, 21 березня, в межах вечора боксу «Rising Stars» від Usyk 17 Promotions. Захід прийматиме Equides Club у селі Лісники Київської області.
Хижняк, Ловчинський, Жасан і компанія – учасники вечора боксу від промоутерської компанії Усика.
Поділитись