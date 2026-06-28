Британський промоутер Едді Хірн поділився думками щодо рішення ексчемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити свої пояси.

Керівник компанії Matchroom Boxing переконаний, що такий крок позитивно вплине на суперважкий дивізіон, адже поява вакантних титулів відкриває нові можливості для багатьох проспектів та топ-претендентів. Слова наводить boxing news 24.

Це чудова новина для претендентів і, якщо чесно, для всього дивізіону, адже, думаю, попереду на нас чекає багато цікавого.

Якщо подивитися на WBA, там за титул можуть зустрітися Мурат Гассієв і Джаррелл Міллер. В IBF є Френк Санчес... Також Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа битимуться за титул IBF. Є ще Мозес Ітаума. Можливо, Філіп Хргович проведе бій за вакантний пояс.

Може скластися ситуація, коли буде одразу чотири чемпіони світу, і мене це цілком влаштовує – головне, щоб вони билися один з одним.

До того ж це не найбільші зірки, тому мы можемо побачити об’єднавчі поєдинки та справді чудові протистояння. А ще переможець бою Ф’юрі – Джошуа захоче поборотися за пояс. Тому, на мою думку, усе це робить дивізіон ще цікавішим.