Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю Sport-express.ua поділився думками про повернення в ринге ексволодаря титулів у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

За інформацією деяких джерел, Василь Ломаченко готується до повернення у ринг. З ким би ви хотіли побачити бій українця?

«Бої Ломаченка, з ким би він не боксував, – це завжди цікаво. Для мене він номер один у світовому боксі.

Було б цікаво побачити його поєдинок із Джервонтою Девісом, Шакуром Стівенсоном та іншими сильними бійцями. Я чекаю на його повернення і думаю, що це будуть класні та чемпіонські бої».

Як вважаєте, чи може Ломаченко стати чемпіоном світу, незважаючи на свої роки?

«З цього приводу я навіть не сумніваюся. Василь Ломаченко однозначно стане чемпіоном світу. Тому з нетерпінням чекаємо на його повернення».

Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. У червні 2025-го Василь завершив карʼєру через проблеми зі спиною.

У травні стало відомо, що Ломаченко прийняв рішення відновити карʼєру.

Раніше обов’язковий претендент на титул WBO у другому напівлегкому дивізіоні філіпінець Чарлі Суарес відповів, чи відбудеться його поєдинок проти Ломаченка.