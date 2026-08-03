Ексчемпіон світу із України назвав Ломаченка найкращим боксером сучасності
З цим багато хто може посперечатися
Колишній чемпіон світу, а нині тренер В’ячеслав Сенченко в інтерв’ю Sport-express.ua поділився думками про повернення в ринге ексволодаря титулів у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
За інформацією деяких джерел, Василь Ломаченко готується до повернення у ринг. З ким би ви хотіли побачити бій українця?
«Бої Ломаченка, з ким би він не боксував, – це завжди цікаво. Для мене він номер один у світовому боксі.
Було б цікаво побачити його поєдинок із Джервонтою Девісом, Шакуром Стівенсоном та іншими сильними бійцями. Я чекаю на його повернення і думаю, що це будуть класні та чемпіонські бої».
Як вважаєте, чи може Ломаченко стати чемпіоном світу, незважаючи на свої роки?
«З цього приводу я навіть не сумніваюся. Василь Ломаченко однозначно стане чемпіоном світу. Тому з нетерпінням чекаємо на його повернення».
Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. У червні 2025-го Василь завершив карʼєру через проблеми зі спиною.
У травні стало відомо, що Ломаченко прийняв рішення відновити карʼєру.
Раніше обов’язковий претендент на титул WBO у другому напівлегкому дивізіоні філіпінець Чарлі Суарес відповів, чи відбудеться його поєдинок проти Ломаченка.