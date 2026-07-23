Олімпійський чемпіон із Куби: «Ломаченко назавжди залишиться легендою»
Відомий проспект – про зірку світового боксу
близько 3 годин томуПідписатися в
Василь Ломаченко / Фото - ESPN
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 кубинець Енді Крус (7-1, 4 КО) для The Ring поділився думками про ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
«До бою з Мураталлою думка про поєдинок проти Ломаченка була лише мрією. У нас обох схожі історії з успіхами в аматорах. Ломаченко назавжди залишиться легендою».
Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. У червні 2025-го Василь завершив карʼєру через проблеми зі спиною.
У травні стало відомо, що Ломаченко ухвалив рішення відновити карʼєру.
Нагадаємо, чемпіон світу із США кинув виклик Ломаченку.