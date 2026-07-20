Володимир Кириченко

Обов’язковий претендент на титул WBO у другому напівлегкому дивізіоні філіпінець Чарлі Суарес (19-0, 11 КО) для Boxing Scene відповів на питання про можливий поєдинок з ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях українцем Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

«Все залежить від мого промоутера, Самсона Левковича. Він знає, що для мене краще. Я йому дуже довіряю – у всьому. Він знає, який бій буде для мене найкращим. Ми знаємо, що Ломаченко – хороший боєць і боксер. Усі його знають».

Раніше BoxingScene повідомляв, що Ломаченко планує провести бій з Суаресом. Повідомлялось, що бій стане можливим після поєдинку Чарлі з Мануелем Авілою. Суарес нокаутував його в першому раунді.

Нагадаємо, чемпіон світу із США кинув виклик Ломаченку.