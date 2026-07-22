Український промоутер Ігор Фаніян вважає, що колишньому чемпіонові світу у трьох вагових категоріях Василю Ломаченку (18-3, 12 КО) варто продовжувати професійну кар'єру.

За словами промоутера, 38-річний боксер все ще має високий потенціал і здатний знову завоювати світовий титул. Слова наводить RBC Україна.

Я думаю, що треба, а чому б і ні? Знову ж таки – для боксерів бокс це робота, і це їхній заробіток. Якщо є можливість ще раз заробити, якщо є такі пропозиції, то, чому б ні?

Ну і у випадку з Ломаченком йому реально знову стати чемпіоном світу адже він великий талант. Тому, я його повернення підтримую.