Всесвітня боксерська рада (WBC) виступила з офіційною заявою щодо санкціонування поєдинку свого чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Організація наголосила, що цей крок повністю відповідає її правилам, враховуючи унікальні досягнення обох спортсменів.

Чемпіон Усик продемонстрував неймовірну активність в останні роки, зустрівшись і перемігши таких чемпіонів у своїй вазі, як Ентоні Джошуа (двічі), Тайсон Ф'юрі (двічі) та Даніель Дюбуа (двічі). Він зробив усе це, зберігши свій ідеальний послужний список. Приймаючи рішення про схвалення, Рада керуючих WBC врахувала активність чемпіона Усика, яка є безпрецедентною, особливо для надважкої ваги.

Окрему увагу Рада приділила супернику українця. Попри відсутність досвіду в класичному боксі, статус Верховена в єдиноборствах не викликає сумнівів у функціонерів, а переходи між дисциплінами є історично звичною практикою:

Ріко виступає на професійному елітному рівні в кікбоксингу з 2005 року. Протягом двох десятиліть він зарекомендував себе як, можливо, один із найвеличніших чемпіонів-важковаговиків усіх часів у кікбоксингу. Його шлях був винятковим: він збирав стадіони на 40 000 глядачів і залишався непереможеним протягом 11 років. Перехід із кікбоксингу в бокс не є безпрецедентним явищем. Це рішення WBC відповідає правилам та положенням організації.

Поєдинок, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі, матиме статус «спеціальної події».

