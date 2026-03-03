«Це цугцванг»: Красюк пояснив, чому Усик обрав бій із кікбоксером замість топ-боксерів
Бій відбудеться 23 травня
Промоутер Олександр Красюк на YouTube-каналі ТАЙК МАЙСОН прокоментував анонс поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Бій відбудеться в Єгипті на фоні легендарних пірамід.
Красюк пояснив, що на нинішньому етапі кар'єри Усику вкрай важко знайти мотивацію та суперників у класичному боксі, оскільки українець уже досяг абсолютної вершини.
Зараз спробую обґрунтовано — щоб нікого не образити й донести думку. Поєдинок буде на пірамідах. Уявімо піраміду. Є чотири грані, і людина стоїть на вершині. Будь-який крок у будь-якому напрямку означає, що вона мусить покинути вершину. Це цугцванг: що б ти не зробив — ти вже погіршуєш позицію. Саме тому я був прибічником завершення кар’єри Олександра Усика, бо він досяг усього, що можна, а того, чого не можна.
Промоутер визнав, що формат бою з представником іншого виду єдиноборств виглядає привабливішим для масового глядача, ніж стандартні захисти титулів проти регулярних претендентів.
Зараз я з розумінням ставлюся до вибору суперника, бо можу поставити альтернативне питання: а хто? От якщо не Ріко — то хто? З ким цікавий бій? З Фабіо Вордлі? Ну, бій як бій. З Агітом Кабаєлом? Так само — бій як бій. Я говорю як звичайний пересічний глядач. Мені набагато цікавіше подивитися бій Усика з кікбоксером, тому що це щось незвичне, ніж Усик — Кабаєл чи Усик — Вордлі, чи ще хтось інший. Тому так, дуже складно вибрати суперника.
Поєдинок, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі, матиме статус «спеціальної події».
