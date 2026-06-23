Ексчемпіон світу назвав кривдника Кличка найвидатнішим британським боксером в історії
Він завершив кар'єру більше 20 років тому
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у першому важкому дивізіоні Джонні Нельсон для Boxing News Online поділився думками, кого вважає найвидатнішим британським боксером в історії.
«Це має бути Леннокс Льюїс, тому що те, чого він досяг у надважкій вазі – деякі з його боїв – ти дивишся і думаєш: «Вау».
Він не бився з Майком Тайсоном у його найкращі роки, або з Евандером Холіфілдом у його праймі, але всіх небезпечних суперників, які ставали перед ним, він прибирав.
І коли його нокаутували, він одразу в рингу казав: «Я хочу реванш». І він повертався та виправляв це – виправляв несправедливість».
Леннокс останній бій провів у червні 2003 року, перемігши Віталія Кличка – тоді поєдинок зупинили через розсічення в українця.
Раніше стало відомо, чи підписаний контракт на бій між Ф'юрі та Джошуа.
Поділитись