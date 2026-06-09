«Я опустився на саме дно». Ф’юрі – про перемогу над Володимиром Кличком
Зірковий британець не зміг впоратися зі славою
близько 4 годин томуПідписатися в
Кличко та Ф'юрі / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) пригадав перемогу над ексволодарем титулів у хевівейті українцем Володимиром Кличком (64-5, 53 КО).
«Мрії справді збуваються. Я переміг Володимира Кличка в німецькому Дюссельдорфі у 2015 році, і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, журналу The Ring та лінійним чемпіоном. У 27 років я досяг усього цього. Але я опустився на саме дно, впав у депресію і мав суїцидальні думки. Я був поза рингом майже 3 роки».
У листопаді 2015-го Тайсон переміг Володимира одностайним рішенням суддів.
Раніше стало відомо ім'я одного з кандидатів на розминочний бій з Ф'юрі перед Джошуа.