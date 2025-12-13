«Мухаммед Алі зробив це…» Вайлдер оцінив рівень Усика
Деонтей хоче шокувати світ
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) оцінив навички Олександра Усика (24-0, 15 KO) напередодні потенційного поєдинку з українцем. Слова американця наводить vringe.com:
Дуже майстерний хлопець. Завжди вважав, що він дуже технічний. Зараз така дичина пішла… Ті ж фани, які казали, що я не вмію боксувати, кричать, що хочуть повернення «старого Вайлдера». То чого ж ви хочете насправді? Це нормально. Усім не догодиш. Це неможливо. Потрібно на все це реагувати з посмішкою. Особливо у боксі. Тут треба бути товстошкірим. І у мене це є. Побачимо, що Бог вибрав для мене. Це буде щось грандіозне. Фани будуть шоковані. Мухаммед Алі обіцяв шокувати світ. І зробив це. І я також збираюся. Як вам таке?
Раніше директор команди Усика анонсував новини щодо наступного поєдинку Олександра.