Ексчемпіон світу – про роботу Джошуа у таборі Усика: «Для стилю Ентоні це не підійшло»
Відомий британець назвав Олександра видатним бійцем
Британський тренер і ексчемпіон світу Баррі Макґіґан для Sun Boxing поділився думками про рішення ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) залишити табір колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО).
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Ей Джей розповів, що залишив табір Усика. Хоча він визнав, що умови були хорошими, а тренування – чудовими, такий підхід йому просто не підійшов. Він вирішив знову зосередитися на своїй силі – своїй головній перевазі.
«Мене завжди дивувало, навіщо він узагалі туди поїхав. Дивлячись на Усика, розумієш: справа не в тренуваннях, а в самому Олександрі. Він – неймовірна людина і видатний боєць. Річ не в методиці підготовки. Знаєте, коли боєць розвивається, він мимоволі придивляється до інших.
Ти спостерігаєш за іншими бійцями, береш щось корисне від кожного з них, намагаєшся застосувати це на практиці. Якщо не спрацювало – відкладаєш убік і пробуєш щось інше. Але спробувати битися так, як Олександр... Справа не в залі, не в боксерських мішках і не в спаринг-партнерах. Усик – унікальний, його стиль ведення бою – винятковий. Скопіювати це майже неможливо. Можна запозичити якісь окремі елементи, але для стилю Джошуа це не підійшло. Тому повернення до того малюнка бою, який він демонстрував кілька років тому, – це правильний шлях. Саме завдяки цьому він так довго залишався непереможним: він був справжньою потужною силою, майстерно використовуючи свій джеб. Він фізично ідеальний – величезний чоловік із чудовою вибуховою силою та витривалістю.
Він виходить у ринг, робить свою роботу, а потім завдає удару правою. І більшість суперників, які отримують такий удар, опиняються десь у хмарах. Розумієте, про що я? Він – справжній нокаутер. Він – панчер із нищівним ударом, але він ніколи не міг би стати Олександром Усиком».
Напередодні Джошуа показав, у якій формі підходить до бою з Ф'юрі.
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