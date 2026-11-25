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Ей Джей розповів, що залишив табір Усика. Хоча він визнав, що умови були хорошими, а тренування – чудовими, такий підхід йому просто не підійшов. Він вирішив знову зосередитися на своїй силі – своїй головній перевазі.

«Мене завжди дивувало, навіщо він узагалі туди поїхав. Дивлячись на Усика, розумієш: справа не в тренуваннях, а в самому Олександрі. Він – неймовірна людина і видатний боєць. Річ не в методиці підготовки. Знаєте, коли боєць розвивається, він мимоволі придивляється до інших.

Ти спостерігаєш за іншими бійцями, береш щось корисне від кожного з них, намагаєшся застосувати це на практиці. Якщо не спрацювало – відкладаєш убік і пробуєш щось інше. Але спробувати битися так, як Олександр... Справа не в залі, не в боксерських мішках і не в спаринг-партнерах. Усик – унікальний, його стиль ведення бою – винятковий. Скопіювати це майже неможливо. Можна запозичити якісь окремі елементи, але для стилю Джошуа це не підійшло. Тому повернення до того малюнка бою, який він демонстрував кілька років тому, – це правильний шлях. Саме завдяки цьому він так довго залишався непереможним: він був справжньою потужною силою, майстерно використовуючи свій джеб. Він фізично ідеальний – величезний чоловік із чудовою вибуховою силою та витривалістю.

Він виходить у ринг, робить свою роботу, а потім завдає удару правою. І більшість суперників, які отримують такий удар, опиняються десь у хмарах. Розумієте, про що я? Він – справжній нокаутер. Він – панчер із нищівним ударом, але він ніколи не міг би стати Олександром Усиком».

Напередодні Джошуа показав, у якій формі підходить до бою з Ф'юрі.