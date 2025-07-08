Володимир Кириченко

Колишній британський чемпіон світу Джонні Нельсон для Sky Sports поділився думками про можливу трилогію ексчемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Чи заслуговує взагалі Тайсон на третій бій?

«Скажімо так, Даніель Дюбуа битиметься з Олександром Усиком на стадіоні «Вемблі». Вони не розпродадуть всі квитки. Але якщо Усик битиметься з Ф'юрі на «Вемблі» – це хороший бізнес, тому що вони розпродадуть квитки – це питання бізнесу.

Чи Тайсона Ф'юрі побили останнього разу, коли він боксував з Усиком? Ні. Чи був це односторонній бій? Ні. Він був близьким.

Тож я не кажу, що він не заслуговує на шанс, тому що він продемонстрував дивовижний виступ, а бокс – це бізнес, замаскований під спорт. Це хороший бізнес».

Чого ми можемо очікувати від Тайсона Ф'юрі в третьому бою?

«Останні кілька разів, коли я бачив, як він боксує, мені здавалося, що його ноги були повільнішими. Ф'юрі був неактивним, а Усик, мабуть, був активнішим. Якщо говорити про квітень наступного року, то це довгий час поза рингом.

Я не думаю, що йому йде на користь те, що він має стільки вільного часу. Хіба що він проведе якийсь бій за зачиненими дверима в тренажерному залі, щоб перевірити свої навички. У нього вже є виправдання на випадок, якщо справи підуть не за його планом».

Чи має сенс трилогія?

«Тільки через фінансову вигоду. Усик двічі довів, що може перемогти Тайсона Ф'юрі. Він переміг усіх. Він залишив після себе лише руйнування. Він уже переміг Даніеля Дюбуа, і я думаю, що вдруге він переможе його ще впевненіше.

Усик також бізнесмен. Бій з Ф'юрі принесе хороші гроші, і він зробить це, якщо йому це підходить. Отже, подивимося, що він скаже після бою з Дюбуа. Але Усик може сказати: «Ні, я закінчив. Я йду». Він у чудовій позиції».

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.