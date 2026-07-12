Колишній чемпіон світу у важкому дивізіоні британець Джонні Нельсон в подкасті Fight Your Corner поділився думкою про стиль ексабсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріяї українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Я вже казав: Олександр Усик – посередній шульга. Я не кажу, що він посередній боксер, але як шульга його стиль є посереднім. Є видатні шульги, які змушують подумати: «Вау, ти справді це вмієш». Пернелл Вітакер, такі люди, як Насім (Хамед – прим.), – видатні шульги, які використовують цей стиль на максимум своїх можливостей.

Я не казав, що він посередній, я сказав, що як шульга він посередній. Щодо бою з Тоні, то й досі вважаю, що він (Белью – прим.) виступав дуже добре. Я думав, що він вів за очками».