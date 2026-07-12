Володимир Кириченко

Чемпіон WBA у надважкому дивізіоні Мурат Гассієв (34-2, 27 КО) та німець Петер Кадіру (23-2, 13 КО) провели очний поєдинок.

Гассієв переміг технічним нокаутом в шостому раунді – рефері зупинив бійк, коли кут німця викинув рушник.

Бій пройшов на шоу у Москві.

Німець прийняв бій на короткому сповіщенні та замінив француза Тоні Йоку (15-3, 12 КО), який отримав травму спини під час тренувального табору.

Кадіру не виходить до топ-15 рейтингу WBA у надважкій вазі, а чемпіон має проводити добровільний захист лише проти бійців з топ-15. Попри це, WBA санкціонувала бій.

Гассієв завоював титул «регулярного» чемпіона WBA в грудні минулого року, нокаутувавши Кубрата Пулева. Після відмови Олександра Усика від титулів в червні росіянин став повноцінним чемпіоном організації.

Нагадаємо, Джо Джойс достроково програв росіянину на шоу в Москві.