Ексечмпіон світу назвав єдиного боксера, який був сильнішим в бою з Ломаченком
З думкою відомого американця важко посперечатися
Колишній чемпіон світу американець Кріс Алгієрі вважає Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО) єдиним боксером, який беззаперечно переміг ексволодаря титулів у трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Цитує Алгієрі BoxingScene.
«Теофімо – єдиний, хто, на мою думку, справді однозначно переміг Ломаченка.
Бій із Салідо міг завершитися на користь будь-кого. Те саме стосується поєдинку з Хейні – там могла бути й нічия. Але єдиний боксер, якого я бачив і який, на мою думку, заслужено та беззаперечно переміг Ломаченка, – це Теофімо Лопес.
За моїми підрахунками, він виграв лише в один раунд, але провів фантастичний бій.
Усе було дуже близько, тому що Ломаченко потужно додав із шостого до одинадцятого раунду. Але у дванадцятому Теофімо знову ввімкнувся і дуже добре його провів.
Для мене саме дванадцятий раунд остаточно вирішив результат бою».
Нагадаємо, Ломаченко програв Лопесу у жовтні 2020-го одностайним рішенням суддів – 112:116, 109:119 та 111:117.
Раніше у команді Хейні згадали перемогу над Ломаченком.