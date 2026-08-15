Колишній чемпіон світу американець Кріс Алгієрі вважає Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО) єдиним боксером, який беззаперечно переміг ексволодаря титулів у трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Цитує Алгієрі BoxingScene.

«Теофімо – єдиний, хто, на мою думку, справді однозначно переміг Ломаченка.

Бій із Салідо міг завершитися на користь будь-кого. Те саме стосується поєдинку з Хейні – там могла бути й нічия. Але єдиний боксер, якого я бачив і який, на мою думку, заслужено та беззаперечно переміг Ломаченка, – це Теофімо Лопес.

За моїми підрахунками, він виграв лише в один раунд, але провів фантастичний бій.

Усе було дуже близько, тому що Ломаченко потужно додав із шостого до одинадцятого раунду. Але у дванадцятому Теофімо знову ввімкнувся і дуже добре його провів.

Для мене саме дванадцятий раунд остаточно вирішив результат бою».