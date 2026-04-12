Фʼюрі після перемоги над Махмудовим кинув виклик на Джошуа
Скандальний британець прагне побити свого співвітчизника
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) викликав на бій свого співвітчизника ексволодаря титулів Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Фʼюрі звернувся до Джошуа відразу після своєї перемоги над Арсланбеком Махмудовим.
«Минуло 16 місяців — і ми знову зібрали повний «Тоттенгем Готспур». Але, як я вже казав, спочатку завершу свої справи, а потім поговоримо. Далі я хочу дати вам бій, на який ви всі чекали. Гей, Ей Джей, Ентоні Джошуа – давай дамо фанатам те, чого вони хочуть. Битву Британії. І ось мій виклик: я викликаю тебе, Джошуа, на бій зі мною – Тайсоном Ф’юрі. Ти приймаєш мій виклик? Так?».
Ми це щойно почули. Тайсоне, ти кинув виклик своєму давньому супернику – Ентоні Джошуа. Його Високоповажність уже дав сигнал. Це і є сюрприз? Ми побачимо цей бій?
«Це залежить не від мене – це його рішення. Нехай він скаже «так» чи «ні».
Давай, великий боягузе, ти будеш битися сьогодні?».
Нагадаємо, на шоу в Лондоні Тайсон переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів з рахунком 120:108, 120:108, 119:109.
