Усик та Джошуа будуть присутні на шоу Ф'юрі – Махмудов? Відповів менеджер Тайсона
Зірки хевівейта отримали запрошення
близько 1 години тому
Усик і Джошуа / Фото - Yahoo
Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО), розповів, хто із зірок боксу відвідає поєдинок його клієнта проти росіянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
Цитує Брауна BoxingScene.
«На мільйон відсотків. Ми запросили Джошуа, думаю, він, ймовірно, буде там. Я вважаю, що Ентоні буде там, думаю, що й Усик буде».
Бій пройде 11 квітня у Лондоні. Для Фʼюрі це буде перший поєдинок після повернення. У січні 2025 року Тайсон оголосив про завершення карʼєри після двох поспіль поразок від Усика.
Нагадаємо, Фʼюрі мінімально переважив нокаутера із Росії перед очним боєм.
