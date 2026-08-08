Володимир Кириченко

Непереможений британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) для The Ring назвав боксера, він якого очікує найбільшого опору в найближчому майбутньому.

«Це, мабуть, буде Агіт Кабаєл. Він переміг усіх, хто є. Він, по суті, переміг усіх, хто зараз набирає обертів, тож я б, мабуть, сказав, що він, ймовірно, стане найсерйознішим суперником, якщо це має сенс».

Поєдинок між Мозесом та Філіпом Хрговичем пройде 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону – вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Кабаєл став повноцінним чемпіоном після того, як Олександр Усик звільнив титули WBC, WBA та IBF.

Востаннє Агіт виходив на ринг 10 січня 2026 року в Обергаузені (Німеччина), де переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді.

Раніше Ітаума пояснив, чому не викличе на бій Джошуа чи Ф’юрі.