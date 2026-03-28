Ексспаринг-партнер Усика у травні проведе бій проти Хрговича
близько 2 годин тому
Девід Аллен / Фото - Sky Sports
Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) продовжив контракт із промоутерською компанією Matchroom Boxing.
16 травня Аллен проведе бій проти хорватського нокаутера Філіпа Хрговича (19-1, 14 КО).
Цей поєдинок очолить турнір у Донкастері, Англія.
22 лютого Аллен переміг Берреджема – Девід двічі відправив суперника у нокдаун за першу хвилину бою.
Востаннє Філіп виходив на ринг у серпні минулого року – переміг Девіда Аделеє одноголосним рішенням суддів.
Раніше Хргович заявляв, що переможе Усика.
