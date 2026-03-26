Промоутер Воррен розповів чи дивитиметься бій Усика в Єгипті
2 днi тому
Промоутер Френк Воррен на YouTube-каналі The Stomping Ground поділився думками щодо поєдинку чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Воррен підтвердив свій професійний інтерес до цієї події:
Звичайно, я дивитимуся. Мені подобається Усик. Мені подобається дивитися на його бої. Я працюю в боксерському бізнесі. Є дуже мало боїв, які я не дивлюся або вирішую не дивитися, тому що це бізнес, яким я займаюся.
Поєдинок запланований на 23 травня.
Бій Усика проти Верховена може бути перенесений через військові дії на Близькому Сході.
