Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився думками про можливий поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Безперечно, ми сподіваємося побачити його знову на рингу. Він звернувся до WBC з проханням про добровільний захист, яке було задоволено, і ми чекаємо на подробиці щодо його майбутнього бою.

Деонтей Вайлдер був чемпіоном WBC протягом п’яти років, він неймовірно сильний, він має велику силу удару. Він в рейтингу WBC, тому безперечно має на це право і може битися з Усиком у добровільному захисті титулу».