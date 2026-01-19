Президент WBC: «Ми чекаємо на подробиці щодо майбутнього бою Усика»
Маурісіо Сулейман – про захист титулів українцем
20 хвилин тому
Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився думками про можливий поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).
«Безперечно, ми сподіваємося побачити його знову на рингу. Він звернувся до WBC з проханням про добровільний захист, яке було задоволено, і ми чекаємо на подробиці щодо його майбутнього бою.
Деонтей Вайлдер був чемпіоном WBC протягом п’яти років, він неймовірно сильний, він має велику силу удару. Він в рейтингу WBC, тому безперечно має на це право і може битися з Усиком у добровільному захисті титулу».
Нагадаємо, Олександр влітку планує провести наступний бій з Вайлдером.
