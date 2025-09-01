Володимир Кириченко

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) готовий провести поєдинок проти володаря титулу WBO в першому напівсередньому дивізіоні Теофімо Лопеса (22-1, 13 KO).

Як повідомляє BoxingScene, Шакур не проти вийти на ринг із Лопесом у січні. Повідомляється, що Стівенсон усно погодився на умови, які йому запропонував міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

При цьому Стівенсон і саудівські організатори тримають у голові той факт, що в листопаді Лопес у схожій ситуації відмовився від поєдинку проти Девіна Хейні, хоча тоді угода теж була близька до завершення.

Шакур востаннє бився в липні, коли переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Сепеду.

Теофімо останній поєдинок провів у травні, коли виграв бій за очками у Арнольда Барбози.

