Ломаченка запросили на конвенцію WBO у Колумбію
Захід проходитиме з 27 по 31 жовтня
22 хвилини тому
Василь Ломаченко / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко відвідає 38-му щорічну конвенцію WBO у столиці Колумбії – Боготі.
На з’їзді будуть присутні керівники WBO, промоутери, тренери, боксери, журналісти та члени боксерської спільноти з усього світу.
Захід проходитиме з 27 по 31 жовтня.
Нагадаємо, Ломаченко завершив кар’єру 5 червня року. Василь востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа.
У росії з сумом відреагували на завершення кар’єри Ломаченка.
