Володимир Кириченко

Шуґар-Гілл Стюард, тренер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британець Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), для Seconds Out поділився думками про відмову колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (25-0, 16 КО) від титулів.

Олександр Усик, судячи з усього, перебуває на спаді. Він відмовився від титулів. Ми бачили його бій проти Верховена, а потім він відмовився від усіх титулів. Відмова від усіх чемпіонських поясів означає, що ти відмовляєшся від захисту цих титулів, а це відкриває двері для багатьох надважковаговиків.

«Може, він просто не хоче захищати їх прямо зараз? Але це не означає, що він пішов на спад».

Але він відмовляється від захисту.

«Він просто каже «ні».

То що ти думаєш про це?

«Не знаю. Може, він просто хоче взяти відпустку. Я не знаю, як Усик живе. Він теж має сім’ю. Тож, можливо, він хоче побути зі своєю родиною. Ми не знаємо. Але чомусь завжди схильні припускати найгірше або найцікавіше.

Хоча він і відмовився від титулів... Можливо, він просто позбувся від них».

Він відмовився захищати свій титул проти обов’язкового претендента.

«Він просто вирішив сказати «ні», і це нормально».

Ми говоримо про одне і те саме.

«Але ми маємо на увазі різні речі. Ти говориш, що він відмовився і пішов на спад. Я слухаю дуже уважно, як адвокат».

Нагадаємо, Чісора назвав Усика виродком через бій проти Вайлдера.