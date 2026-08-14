Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО), для Boxing News Online оцінив можливість проведення поєдинку свого клієнта проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в США.

«Очевидно, для британських уболівальників це було б розчаруванням, але, з іншого боку, бій відбудеться. Якщо він пройде у Великій Британії — чудово.

Якщо ні, це означатиме, що 90 тисяч уболівальників, які могли б побачити його наживо у Великій Британії, цього не зроблять. Але мільйони людей, які дивитимуться бій по телебаченню, все одно зможуть його побачити».