Колишній чемпіон світу Карл Фроч прокоментував поразку британського проспекту надважкої ваги Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у поєдинку проти хорватського чемпіона IBF Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова наводить Boxing News Online.

Ексбоксер переконаний, що 21-річному британцю зарано влаштували бій такого рівня, однак вірить у його подальші перспективи.

Гадаю, він обов’язково винесе уроки з цієї поразки. Які психологічні травми це у нього залишить? Побачимо в майбутньому, але для Мозеса Ітауми на цьому етапі кар’єри це був занадто великий крок.

Можливо, його трохи поспішили вивести на цей рівень, але він дуже, дуже талановитий, і я вірю, що він ще повернеться. Він обов’язково стане чемпіоном світу.