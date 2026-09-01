Денис Сєдашов

FIBA послабила санкції проти представників росії та білорусі на індивідуальному рівні.

Виконавчий комітет організації на основі рекомендацій МОК зняв обмеження з гравців, тренерів, арбітрів та офіційних осіб з рф та білорусі у баскетболі та баскетболі 3х3.

Рішення щодо повернення збірних та клубів цих країн FIBA розгляне у грудні на засіданні Центральної ради.

Організація спільно з МОК та ASOIF опрацьовує питання безпеки та логістики щодо можливої допуску російських і білоруських команд до турнірів та відбору на Олімпіаду-2028.

Захисник збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Литві.