Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України визначив лауреатів премії «Найкращий спортсмен місяця» за підсумками серпня 2026 року.

Нагороду «Найкраща спортсменка серпня» отримала каноїстка Людмила Лузан. На чемпіонаті світу в Познані вона здобула золото в каное-одиночці на дистанції 200 м та срібло в каное-двійці на 500 м у парі з Анастасією Рибачок. Це її четверте визнання від НОК.

Звання «Найкращий тренер серпня» отримав наставник Лузан — Микола Мацапура.

Переможницею в номінації «Найкраща юна спортсменка серпня» стала дзюдоїстка Ксенія Кирильчук, яка здобула срібло на кадетському чемпіонаті світу (U-18) у ваговій категорії до 52 кг у Гуаякілі. Найкращою тренеркою юної спортсменки визнано її тренерку Катерину Соломянову-Кирильчук.

Збірна Україна – в топ-10 медального заліку ЧС-2026 з веслування на каное та байдарках.