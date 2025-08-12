Енніс проведе елімінатор за титул WBA проти нокаутера із Анголи
Бій відбудеться на шоу у Філадельфії
Джарон Енніс / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні американець Джарон Енніс (34-0, 30 КО) проведе наступний поєдинок проти ангольця Уісми Ліми (14-1, 10 КО).
Це буде фінальний елімінатор за титул чемпіона світу WBA у першій середній вазі. Бій відбудеться у Філадельфії 11 жовтня.
Нагадаємо, Енніс звільнив титули IBF і WBA у напівсередній вазі та піднявся до першого середнього дивізіону. У квітні він нокаутував Еймантаса Станіоніса.
Ліма у травні переміг Шервантайга Купмана.
Раніше повідомлялося, що Енніс підписав контракт на бій із Ортісом.
