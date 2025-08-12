Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні американець Джарон Енніс (34-0, 30 КО) проведе наступний поєдинок проти ангольця Уісми Ліми (14-1, 10 КО).

Це буде фінальний елімінатор за титул чемпіона світу WBA у першій середній вазі. Бій відбудеться у Філадельфії 11 жовтня.

The first move at 154 ♟️ @JaronEnnis returns to Philly on Oct 11 to face road warrior Uisma Lima in a final eliminator for the WBA World Super Welterweight Title 🔥



The takeover of another division is about to begin 😤 #EnnisLima pic.twitter.com/frbDzBbXlA — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 11, 2025

Нагадаємо, Енніс звільнив титули IBF і WBA у напівсередній вазі та піднявся до першого середнього дивізіону. У квітні він нокаутував Еймантаса Станіоніса.

Ліма у травні переміг Шервантайга Купмана.

Раніше повідомлялося, що Енніс підписав контракт на бій із Ортісом.