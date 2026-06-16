«Формують майбутнє бойових мистецтв»: Усик показав фото з босами Zuffa Boxing
Боксер відзначив їхній внесок у розвиток єдиноборств
14 хвилин томуПідписатися в
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) опублікував спільне фото з лідерами Zuffa Boxing – генеральним директором UFC Дейною Вайтом та президентом WWE Ніком Ханом.
Було просто приємно побачитися з Дейною Вайтом і Ніком Ханом – двома людьми, які продовжують формувати майбутнє бойових мистецтв і спортивних розваг. Повага.
Zuffa Boxing підписала ще двох українських боксерів.