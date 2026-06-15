Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розповів про стан перемовин щодо поєдинку проти володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить LuckyPunch.

Німецький боксер зазначив, що організація об'єднавчого бою наразі залежить виключно від рішення української сторони, яка має обмежений час на роздуми.

Оскільки я отримуваю багато запитань щодо цього бою, ось коротке оновлення: Усі сторони підтвердили, що хочуть організувати цей поєдинок. Єдина команда, яка поки що не дала чіткої відповіді, — команда Усика. У них ще є 15 днів, щоб ухвалити рішення, і я сподіваюся, що бій відбудеться.

Якщо ж вони не зацікавлені в цьому поєдинку, сподіваюся, що повідомлять про це найближчим часом і не будуть довше затримувати розвиток дивізіону, щоб ми могли рухатися далі та організувати інший бій. Подивимося.