Кабаєл: «У команди Усика є 15 днів, щоб ухвалити рішення щодо бою»
Німецький боксер поділився актуальною інформацією щодо організації поєдинку
близько 2 годин томуПідписатися в
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) розповів про стан перемовин щодо поєдинку проти володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить LuckyPunch.
Німецький боксер зазначив, що організація об'єднавчого бою наразі залежить виключно від рішення української сторони, яка має обмежений час на роздуми.
Оскільки я отримуваю багато запитань щодо цього бою, ось коротке оновлення: Усі сторони підтвердили, що хочуть організувати цей поєдинок. Єдина команда, яка поки що не дала чіткої відповіді, — команда Усика. У них ще є 15 днів, щоб ухвалити рішення, і я сподіваюся, що бій відбудеться.
Якщо ж вони не зацікавлені в цьому поєдинку, сподіваюся, що повідомлять про це найближчим часом і не будуть довше затримувати розвиток дивізіону, щоб ми могли рухатися далі та організувати інший бій. Подивимося.
Нагадаємо, Кабаєл, не дочекавшись на Усика, може провести бій проти колишнього чемпіона світу.