Франклін переважив Ітауму більш ніж на 7 кілограмів перед боєм у Манчестері
Бій відбудеться 29 березня
близько 1 години тому
У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування перед боєм у надважкій вазі між британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) та американцем Джермейном Франкліном (24-2, 15 КО). Поєдинок запланований на 29 березня.
За підсумками зважування Франклін виявився важчим за свого суперника на 7,4 кг.
Вага американця склала 117,21 кг, тоді як британський боксер показав на терезах 109,81 кг.
Ітаума та Франклін провели дуель поглядів у Манчестері.
