Денис Сєдашов

У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування перед боєм у надважкій вазі між британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) та американцем Джермейном Франкліном (24-2, 15 КО). Поєдинок запланований на 29 березня.

За підсумками зважування Франклін виявився важчим за свого суперника на 7,4 кг.

Вага американця склала 117,21 кг, тоді як британський боксер показав на терезах 109,81 кг.

242.1lbs for Moses Itauma ahead of his clash with Jermaine Franklin Jr 🔥#ItaumaFranklin #Mag7 | Tomorrow | @TheCoopLive, Manchester | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/T2HHkHsNCp — Queensberry Promotions (@Queensberry) March 27, 2026

Ітаума та Франклін провели дуель поглядів у Манчестері.