Ітаума та Франклін провели дуель поглядів у Манчестері
Бій відбудеться 29 березня
близько 2 годин тому
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) та американець Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) провели офіційну битву поглядів.
Поєдинок відбудеться 29 березня в Манчестері.
Боксери вийдуть на ринг орієнтовно 29 березня о 00:30 за київським часом.
У прямому ефірі шоу покаже стрімінгова платформа DAZN.
Ітаума сумнівається у можливості бою з Ф’юрі.
