Стало відомо, чи відбудеться бій між Джошуа та Джейком Полом
Для відеоблогера буде ще один екзамен?
16 хвилин тому
Едді Гірн, промоутер колишнього британського чемпіона у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), для The Ring розповів про можливий поєдинок свого клієнта проти популярного американського відеоблогера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
«Це дуже реально. У середу (30 липня) я мав хорошу годинну розмову з Накісою (промоутером Джейка – прим.), і тепер я вірю, що вони дійсно хочуть цього бою – справді вірю.
Накіса був дуже відвертим і сказав, що хвилюється щодо цього бою, але Джейк щиро вірить, що зможе виграти або принаймні бути конкурентним.
І тепер, з огляду на масштаб поєдинку, я вважаю, що є дуже велика ймовірність того, що він відбудеться. Якщо оцінювати цю ймовірність у відсотках – я б сказав 50 на 50. Це була дуже позитивна розмова, і ми очікуємо, що ці обговорення триватимуть і впродовж наступних тижнів.
Якщо вони справді цього хочуть – бій відбудеться. Різниця у вазі не буде настільки вже критичною. У день бою Джейк буде надважковаговиком.
Але, послухайте, я навіть не можу вам це по-справжньому обґрунтувати. Це, на мою думку, нерівний бій. Це небезпечно. Але Джейк – крузер, який підніметься у хевівейт.
Я думаю, Джошуа ще не до кінця усвідомив це, поки не дізнається, що це дійсно можливо. Але після моєї розмови цього тижня я можу сказати, що це цілком реальний сценарій.
Я сказав Накісі днями: тут справа у факторі страху. Це небезпечно. Це як дивитися шоу Девіда Блейна, тільки набагато небезпечніше й значно реальніше. Тут ти не намагаєшся вибратися з коробки за три хвилини – ти в рингу з одним із найнебезпечніших панчерів в історії. І це не гра.
Це не те, що я закликав до цього бою чи сказав, що ми націлюємось саме на нього. Але я також розумію колосальний комерційний масштаб цього бою й, мабуть, бажання багатьох людей – просто стерти Джейка Пола зі світу боксу. І саме це, ймовірно, й станеться».
35-річний Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, тоді Даніель Дюбуа нокаутував його у 5-му раунді.
Раніше команда Джейка Пола офіційно підтвердила, що веде переговори про потенційний бій проти AJ.
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