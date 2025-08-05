Едді Гірн, промоутер колишнього британського чемпіона у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), для The Ring розповів про можливий поєдинок свого клієнта проти популярного американського відеоблогера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Це дуже реально. У середу (30 липня) я мав хорошу годинну розмову з Накісою (промоутером Джейка – прим.), і тепер я вірю, що вони дійсно хочуть цього бою – справді вірю.

Накіса був дуже відвертим і сказав, що хвилюється щодо цього бою, але Джейк щиро вірить, що зможе виграти або принаймні бути конкурентним.

І тепер, з огляду на масштаб поєдинку, я вважаю, що є дуже велика ймовірність того, що він відбудеться. Якщо оцінювати цю ймовірність у відсотках – я б сказав 50 на 50. Це була дуже позитивна розмова, і ми очікуємо, що ці обговорення триватимуть і впродовж наступних тижнів.

Якщо вони справді цього хочуть – бій відбудеться. Різниця у вазі не буде настільки вже критичною. У день бою Джейк буде надважковаговиком.

Але, послухайте, я навіть не можу вам це по-справжньому обґрунтувати. Це, на мою думку, нерівний бій. Це небезпечно. Але Джейк – крузер, який підніметься у хевівейт.

Я думаю, Джошуа ще не до кінця усвідомив це, поки не дізнається, що це дійсно можливо. Але після моєї розмови цього тижня я можу сказати, що це цілком реальний сценарій.

Я сказав Накісі днями: тут справа у факторі страху. Це небезпечно. Це як дивитися шоу Девіда Блейна, тільки набагато небезпечніше й значно реальніше. Тут ти не намагаєшся вибратися з коробки за три хвилини – ти в рингу з одним із найнебезпечніших панчерів в історії. І це не гра.

Це не те, що я закликав до цього бою чи сказав, що ми націлюємось саме на нього. Але я також розумію колосальний комерційний масштаб цього бою й, мабуть, бажання багатьох людей – просто стерти Джейка Пола зі світу боксу. І саме це, ймовірно, й станеться».