Французький боксер надважкого дивізіону Тоні Йока (14-3, 11 КО) для The RIng поділився думками про можливий поєдинок проти ексчемпіона у хевівейті британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я чув якісь чутки про це. Я вірю у свою команду. Я довіряю Queensberry, своєму менеджеру й тренеру, що вони організують для мене найкращі бої. Я особисто не веду ніяких перемовин із Джошуа, тож не знаю, що відбувається.

Єдине, що я знаю – я готуюсь до будь-кого. І після цієї великої перемоги, якщо мені запропонують бій із Джошуа – звісно, я його прийму. Це був би чудовий, справді великий бій для мене.

Між нами є певна історія – ми обидва олімпійські чемпіони. Думаю, у цьому є сенс. Я бачив, як він бився з хлопцями, яких я навіть не знав. Здається, перед боєм з Отто Валліном він бився з кимось, кого я не знаю (прим. – Джошуа переміг Джермейна Франкліна та Роберта Хеленіуса).

Я розумію, що він програв Дюбуа минулого року. Можливо, вони хочуть зробити бій Джошуа – Ф’юрі чи щось подібне. Якщо ти хочеш бій перед цим — я тут. Тобі не потрібно шукати занадто далеко».