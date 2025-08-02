Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) продовжує тримати фанатів боксу в напрузі щодо свого майбутнього у спорті. В інтерв’ю Sky Sports легендарний Циганський король заявив, що не планує більше виходити на ринг:

Ніколи. Я вже надто старий — подивіться на мою бороду, вона вся сива. Бокс — це справа молодих. Тайсон Ф'юрі

Це вже не перша подібна заява від Ф’юрі. Раніше британець неодноразово оголошував завершення кар'єри, але згодом повертався.

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