Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) прокоментував майбутній поєдинок між Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) та Ділліаном Вайтом (31-3, 21 KO), який має відбутись у середині серпня. У розмові з фанатами для ProBoxing британець поділився очікуваннями від протистояння:

Це хороший момент для Мозеса, щоб зустрітися з Ділліаном. Уайт уже кілька років не виходив на ринг, але він досі дуже небезпечний — сильний панчер як по корпусу, так і в голову. Я чув, що він серйозно налаштований. Розмовляв з Таем Мітчеллом, який зараз тренується з ним — усі чекають на цей бій. Тайсон Ф'юрі

За словами Тайсона, це стане серйозним викликом для молодого Ітауми, адже суперників рівня Уайта у нього ще не було:

Це буде великий крок вперед. Побачимо, скільки ще залишилось у Ділліана. Можливо, це буде щось на кшталт того, як Баколе пройшовся по Андерсону. А може — навпаки, Ітаума проведе бій блискуче. Поки зарано судити. Тайсон Ф'юрі

Ф’юрі особисто працював у спарингах з Ітаумою, готуючись до бою з Олександром Усиком, і відзначає його потенціал:

Мозес — хороший боксер. Йому кажеш — він слухає, вбирає як губка. І не забуваймо, йому лише 20 років. Тайсон Ф'юрі

Белью відповів, чи потрібно Ітаумі боксувати з Усиком.