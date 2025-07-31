«8 місяців на пенсії і все ще №1». Фʼюрі – про оновлений рейтинг The Ring
Циганський король встиг підколоти Усика
близько 1 години тому
Тайсона Ф’юрі / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) прокоментував те, що перебуває на вершині рейтингу The Ring у надважкому дивізіоні.
«Цей список показує мою силу. 8 місяців на пенсії і все ще №1.
Ми всі знаємо, хто виграв той бій».
Тайсон оголосив про завершення карʼєри в січні цього року після поразок від Олександра Усика, але нещодавно викликав українця на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі.
Оновлений рейтинг The Ring у надважкій вазі.