Гроувз: «Третій бій Усика з Ф’юрі? Дайте українцю когось, хто більше цього заслуговує»
Експерт підібрав кількох потенційних суперників
31 хвилину тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз незадоволений чутками про потенційний третій поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Британця цитує vringe.com:
Третій бій з Ф'юрі? Буде таке, що всі будуть вдавати, але насправді ніхто не хоче дивитися цей бій. Усик пройшов бокс. Дайте йому когось, хто на це заслуговує, такого, як Джозеф Паркер, Кабаєл або когось ще. Але він поб'є всіх.
Нагадаємо, що Усик повернувся в Україну після реваншу з Даніелєм Дюбуа.