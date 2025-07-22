Денис Сєдашов

Британський ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) став на захист Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) після поразки у реванші з Олександром Усиком (24-0, 15 КО). У п’ятому раунді бою Дюбуа двічі опинився на ринзі, після чого не зміг продовжити бій.

Ф’юрі емоційно в Instagram відреагував на критику на адресу співвітчизника:

Мене постійно питають про ситуацію з Дюбуа. Ось факти: молодий Даніель зробив усе, що міг, проти одного з найкращих боксерів усіх часів. Він двічі падав — що ви від нього хочете? Щоб він помер на рингу? Це не той спорт, де варто ризикувати життям заради поразки. Тайсон Ф'юрі

Боксер також підкреслив, що Дюбуа проявив мужність, вийшовши проти Усика, і не заслуговує на зневагу.

У боксі немає боягузів. Хто має сміливість вийти в ринг проти чемпіона світу в надважкій вазі — заслуговує лише поваги. Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця.