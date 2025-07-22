Ф’юрі – про Дюбуа: «Зробив усе, що міг. Ви хочете, щоб він помер на рингу?»
Циганський король заступився за Даніеля після поразки від Усика
близько 1 години тому
Британський ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) став на захист Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) після поразки у реванші з Олександром Усиком (24-0, 15 КО). У п’ятому раунді бою Дюбуа двічі опинився на ринзі, після чого не зміг продовжити бій.
Ф’юрі емоційно в Instagram відреагував на критику на адресу співвітчизника:
Мене постійно питають про ситуацію з Дюбуа. Ось факти: молодий Даніель зробив усе, що міг, проти одного з найкращих боксерів усіх часів. Він двічі падав — що ви від нього хочете? Щоб він помер на рингу? Це не той спорт, де варто ризикувати життям заради поразки.
Боксер також підкреслив, що Дюбуа проявив мужність, вийшовши проти Усика, і не заслуговує на зневагу.
У боксі немає боягузів. Хто має сміливість вийти в ринг проти чемпіона світу в надважкій вазі — заслуговує лише поваги.
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця.