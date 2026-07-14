Денис Сєдашов

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович заявив, що готовий спробувати свої сили на боксерському ринзі. Проте зірковий ексфутболіст розглянув би таку можливість лише заради поєдинку проти ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Слова наводить портал HITC.

Швед спростував чутки про можливий бій проти колишнього захисника збірної Іспанії Серхіо Рамоса, зазначивши, що його цікавлять суперники іншого калібру.

— З'явилися чутки, що ти збираєшся битися з Серхіо Рамосом на боксерському ринзі.

— Фейкові новини, мій друже. Єдиний, з ким б я погодився дратися, це Тайсон Ф'юрі, він важковаговик, на моєму рівні.

Ф'юрі зустрінеться з Вахом у Таїланді.