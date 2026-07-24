Денис Сєдашов

Колишній абсолютний та багаторазовий чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 KO) повідомив про намір остаточно піти з професійного боксу після закінчення поточного року. Слова наводит The Sun.

37-річний британський боксер зазначив, що прагне провести залишок часу в рингу якомога активніше:

Це мій останній рік у боксі, тому я хочу залишатися активним. Не хочу продовжувати займатися спортом до 65 років. Чи спостерігають фанати за заключним розділом у кар'єрі Циганського короля? Так, це мій останній рік. Тайсон Ф'юрі

Колишній суперник Кличка напередодні бою переважив Ф’юрі майже на 12 кг.