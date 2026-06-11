Ф’юрі готовий попрацювати рефері на бою між промоутером Джошуа та президентом UFC
Циганський король назвав свого фаворита
близько 1 години томуПідписатися в
Тайсона Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) в Instagram заявив, що підтримуватиме президента UFC Дейну Вайта в можливому бою з промоутером Matchroom Boxing Едді Хірном.
«Усі ці розбірки між Дейною Вайтом та Едді Хірном... Я повністю на боці Дейни. Дейно, дай йому як слід по пиці.
І якщо цей бій колись відбудеться, я буду його рефері.
Команда Дейни – завжди та всюди. Поїхали».
Раніше Хірн розповів, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх пропонував йому провести бій з Вайтом.
Нагадаємо, мегафайт Джошуа – Ф'юрі може пройти на арені, яка прийматиме матчі ЧС-2026.