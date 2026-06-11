Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) в Instagram заявив, що підтримуватиме президента UFC Дейну Вайта в можливому бою з промоутером Matchroom Boxing Едді Хірном.

«Усі ці розбірки між Дейною Вайтом та Едді Хірном... Я повністю на боці Дейни. Дейно, дай йому як слід по пиці.

І якщо цей бій колись відбудеться, я буду його рефері.

Команда Дейни – завжди та всюди. Поїхали».