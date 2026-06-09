Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) пригадав поєдинки проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Я бився за звання абсолютного чемпіона у 2024 році в Саудівській Аравії двічі. Мав помститися, але цьому не судилося статися. Ми всі думали, що оголосять: «І новим чемпіоном...», але цього не сталося. Я пішов з боксу. Почувався жахливо, і провів 16 місяців поза рингом.

Потім, після 16 місяців перерви, я повернувся в 37 років, щоб знову розпродати всі квитки на стадіон «Тоттенгема». Через 4 роки після першого разу, коли я це зробив. Яка дивовижна ніч, це була данина пам’яті моєму покійному другу Рікі Хаттону. 2026-й – це рік, коли я насолоджуюся всім, що я зробив у своєму житті та кар’єрі, і захоплююся цим. Повернувся до того, що люблю. Влаштовую великий бій цього року. Усі дороги ведуть мене назад до Ірландії».