Відомий тренер Пітер Ф’юрі, який зараз готує зірку кікбоксингу Ріко Верховена до протистояння з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), віддав належне майстерності українського чемпіона. Попри те, що тепер він перебуває в таборі суперника, Ф’юрі не приховує свого захоплення кар’єрним шляхом українця. Слова наводить iFL TV.

Я стежив за Усиком ще в аматорах. Бачив, як він переходив у профі й проводив свої перші бої. Якщо подивитися на все, що я говорив про нього протягом років — я завжди передбачав, куди він дійде. Я казав: цей хлопець небезпечний. Казав, що він стане чемпіоном світу — і він це зробив, ставши абсолютом у важкій вазі.

Потім мене питали про надважку вагу — я сказав те саме. Сказав, що він особливий. І це правда. Моя думка не змінилася. Але зараз ми проти нього — і це нормально. Ріко вийде в ринг і зробить усе, щоб показати себе гідно. Більше тут і не скажеш, бо коли ти виходиш проти боксера такого елітного рівня — він унікальний. Він найкращий у надважкому дивізіоні.